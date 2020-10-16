Tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı
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Tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı

16.10.2020 15:25 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:36

Esenler'de bir kişi, alacak verecek nedeniyle tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı.

Esenler'de bir kişi, alacak verecek nedeniyle tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı. İş yerinin önünde patlayan ses bombası büyük panik yaşattı. Bombayı iş yerine bırakan zanlı ise polisin nefes kesen takibi sonucu Başakşehir'de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay Esenler Giyimkent sitesinde yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahıs, ortağının iş yerini bombalattı. El yapımı bombayı ecza deposunun önüne bırakan zanlı, aracıyla kaçtı. Büyük bir gürültü ile patlayan bomba, çevrede büyük korku yaşattı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, bombayı bırakan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının kiralık bir araç kullandığını tespit eden polis ekipleri, GPS sistemi vasıtasıyla aracın yerini tespit etti. Başakşehir Güvercintepe'de şüpheli aracı gören polis ekipleriyle zanlı arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, kıskıvrak yakalandı.

(Volkan Kayalar/İHA)

Tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı
Tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı
Tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı
Tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR

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