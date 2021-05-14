Son dakika: Tartıştığı husumetlilerini av tüfeğiyle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika: Tartıştığı husumetlilerini av tüfeğiyle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika: Tartıştığı husumetlilerini av tüfeğiyle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Kemal ERBEN - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde arazide karşılaşan husumetliler arasında çıkan kavgada İ.A.'nın (29) av tüfeğiyle ateş ettiği Mustafa Aslancan (37) yaşamını yitirirken, Mustafa Şenol (23) ağır yaralandı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde arazide karşılaşan husumetliler arasında çıkan kavgada İ.A.'nın (29) av tüfeğiyle ateş ettiği Mustafa Aslancan (37) yaşamını yitirirken, Mustafa Şenol (23) ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi İ.A., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İ.A. plakası öğrenilemeyen aracıyla geldiği Bağıllı köyü Musluk mevkisindeki arazide, aralarında husumet bulunan Mustafa Aslancan ve Mustafa Şenol ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada İ.A. yanında bulundurduğu av tüfeğiyle Aslancan ve Şenol'un bulunduğu 32 ET 362 plakalı otomobile ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Mustafa Aslancan ve Mustafa Şenol yaralanırken, İ.A. ise olay yerinden uzaklaştı.  

Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mustafa Aslancan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı Mustafa Şenol ise ambulansla önce Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi'ne, oradan da Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı.Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi İ.A. jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Savcılık incelemesinden sonra Mustafa Aslancan'ın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Jandarma yeni bir olay yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan taraflar arasında 6 ay önce bir düğünde tartışma çıktığı ve bu nedenle husumet bulunduğu öğrenildi.


Son dakika: Tartıştığı husumetlilerini av tüfeğiyle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Tartıştığı husumetlilerini av tüfeğiyle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Tartıştığı husumetlilerini av tüfeğiyle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Tartıştığı husumetlilerini av tüfeğiyle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Tartıştığı husumetlilerini av tüfeğiyle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kemal ERBEN

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