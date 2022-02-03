Son dakika... Tarsus'ta iki evde yangın çıktı

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 ayrı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükkösebalcı Mahallesi'nde A.T.'ya ait alt katı tarımsal depo olarak kullanılan evin ikinci katında iddiaya göre sobadan yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında üst kat kullanılamaz hale geldi. Şans eseri yaralanan olmadı.

İkinci yangın ise Ferahim Şalvuz Mahallesi 1611 Sokak No.13'de bulunan Y.B.'ye ait tek katlı evde yangın çıktı. Evin dışında bulunan odunluk bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, daha sonra eve sıçradı. Gece saatlerinde çıkan yangını fark eden ev sahipleri durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Şans eseri yaralananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa