Son dakika... Tarsus'ta dernek binasına silahlı saldırı
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Son dakika... Tarsus'ta dernek binasına silahlı saldırı

Son dakika haberleri... Mersin'in Tarsus ilçesinde bir dernek binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

Son dakika... Tarsus'ta dernek binasına silahlı saldırı
25.08.2020 07:37 | Son Güncelleme: 25.08.2020 07:40

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir dernek binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

Şehitkerim Mahallesinde bulunan kısa adı MEDYAD olan Tarsus Medya Mensupları Derneği'ne ait giriş kapısına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

MEDYAD Başkanı Okan Çalışkan'ın da binada bulunduğu sırada gerçekleşen saldırıda kapıya 3 mermi izi belirleyen polis, olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için araştırma başlattı.

(Ersoy Yalçın/İHA)

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Kaynak: İHA

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