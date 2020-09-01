Son Dakika | Tarlasında çalışırken maganda kurşunuyla vurulan adam hayatını kaybetti
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Son Dakika | Tarlasında çalışırken maganda kurşunuyla vurulan adam hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: Tarlasında çalışırken maganda kurşunuyla vurulan adam hayatını kaybetti Olayın failleri bulunamadı Gaziantep'te, tarlasında çalışırken kafasına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan Metin Aslan, iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

01.09.2020 15:21 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:25

Tarlasında çalışırken maganda kurşunuyla vurulan adam hayatını kaybetti

Olayın failleri bulunamadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, tarlasında çalışırken kafasına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan Metin Aslan, iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın failleri ise hala bulunamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz haftalarda Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçi Metin Aslan (55), eşiyle birlikte tarlasında çalıştığı esnada bir anda yere yağıldı. Eşinin yere düştüğünü gören Elmas Aslan, kalp krizi geçirdiğini zannederek yakınlarına haber verdi. Olay yerine gelen Metin Aslan'ın yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine tarlaya gelen sağlık ekipleri, Metin Aslan'ı ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aslan'ın burada yapılan ilk müdahalesinde kalp krizi geçirmediği ve başına maganda kurşunu isabet ettiği öğrenildi.

Durumu ağırlaştı, yaşama tutunamadı

Başındaki isabet eden maganda kurşunu nedeniyle durumu ağırlaşan Aslan, daha sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Hastanenin yoğun bakım servisinde iki haftadır yaşam mücadelesi veren Metin Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Metin Aslan'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayın failleri bulunamadı

Metin Aslan'ın ölümüne neden olan olayın faillerinin hala bulunamadığı ve olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürdüğü belirtildi.

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Son Dakika | Tarlasında çalışırken maganda kurşunuyla vurulan adam hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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