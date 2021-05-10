Son dakika: Tarlasında çalışırken devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
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Son dakika: Tarlasında çalışırken devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Son dakika: Tarlasında çalışırken devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
Demirören Haber Ajansı / Uğur ÇAKMAK - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre MANİSA'nın Selendi ilçesinde, tarlasında çalıştığı sırada kontrolden çıkıp, devrilen traktörün altında kalan çiftçi Hidayet Akkuzu (55) hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, tarlasında çalıştığı sırada kontrolden çıkıp, devrilen traktörün altında kalan çiftçi Hidayet Akkuzu (55) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sularında Mıdıklı Mahallesi Kavaklar yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan 3 çocuk babası Hidayet Akkuzu çalışmak için Kavaklar sokak yakınlarında bulunan arazisine gitti. Akkuzu tarlada çalıştığı sırada 45 U 3635 plakalı traktörün kontrolünü kaybetti ve devrilen aracın altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hidayet Akkuzu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Akkuzu'nun cansız bedeni Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Akkuzu'nun ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Son dakika: Tarlasında çalışırken devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
Son dakika: Tarlasında çalışırken devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur ÇAKMAK

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