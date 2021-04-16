Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı
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Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı

Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Orman Genel Müdürlüğü uçağı, Malatya Erhaç Havalimanına acil iniş yaptı. Öte yandan Bakan'ın ve yanındakilerin yaşadığı korku dolu anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

Motor arızası yaşanan uçakta, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.

Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

AÇILIŞ İÇİN GİDİYORDU

Öte yandan Bakan Pakdemirli'nin Şırnak'a Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışına katılmak amacıyla gittiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Erdem Aksoy
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