Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Orman Genel Müdürlüğü uçağı, Malatya Erhaç Havalimanına acil iniş yaptı. Öte yandan Bakan'ın ve yanındakilerin yaşadığı korku dolu anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.