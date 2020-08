Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bunların bir daha olmaması için tüm gerekli tedbirleri... Son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bunların bir daha olmaması için tüm gerekli tedbirleri alacağız" -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: -"120 bin tane derenin olduğu Karadeniz'de bu taşkınları tamamıyla önlemenin imkanı yok;

GİRESUN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'un Dereli ilçesindeki sel felaketinin ardından incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, bu felaketlerin bir daha olmaması için gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, seldeki can kayıplarının da önemine dikkat çekerek "Üzülerek söylüyorum ki yani her defasında Meteoroloji olarak ciddi uyarılar yapmamıza rağmen bu uyarılarında muhtarlıklar, belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler tarafından da defalarca tekrarlanıyor olmasına rağmen vatandaşlarımız 'nasılsa bana olmaz, nasılsa benimle alakası olmaz' diye bir düşünce içerisine giriyorlar. Maalesef bu da zaman zaman can kayıplarına yol açabiliyor. Elbette burası zarar gören tüm ilçelerimizdeki yerlerle alakalı hem temizlik hem tespit çalışmalarını yapıyoruz. Bunların bir daha olmaması için tüm gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

"Dere yataklarına ev yapmaktan kaçınmamız gerekiyor"

Doğu Karadeniz Bölgesinde taşkınları önlemeye yönelik bir master planı çerçevesinde yatırımların sürdüğünü kaydeden Pakdemirli "Ancak şunu da hatırlatmak isterim. 120 bin tane derenin olduğu Karadeniz'de bu taşkınları tamamıyla önlemenin imkanı yok. İsterseniz süper güç olun, isterseniz süper devlet olun. Ama bunların hepsine yetme imkanı yok. Öncelikle kendimizi koruyacağız. Hep söylediğimiz bir şey var, mümkün mertebe tatbiki zor bir coğrafya ama dere yataklarına ev yapmaktan kaçınmamız gerekiyor. Çünkü hakikaten yağmur, yağış, rusubat geldiği zaman son derece güçlü bir şekilde insanları alıyor, sürüklüyor ve belli bir noktaya taşıyor. Maalesef dün alınan yağış uzun yıllar ortalamasının Ağustos ayı ortalamasının bir buçuk mislinin bir günde yağması sebebiyle. Yani 135 milimetrenin üzerinde bir yağış aldık dün. Bununla beraber tabi ki bu afetle beraber de maalesef bunları yaşadık. Bu tatbiki üzülerek söylüyorum ilk değil son da olmayacak, iklim değişiyor.Bu tarz felaketleri yaşıyor olacağız. Öncelikle can kaybı yaşanmaması için her türlü tedbirleri kişi olarak almamız lazım. Devletin uyarılarını dikkate almamız lazım" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da bugün bölgeye gelerek incelemelerde bulunacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA