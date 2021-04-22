Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
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Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı / CİHAN KARAKIŞ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Konya'nın Ereğli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.25 sıralarında Ereğli ilçesi Yukarıgöndelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullatef A. (43) idaresindeki Suriye uyruklu mevsimlik işçileri taşıyan 27 ACB 877 plakalı Ford marka minibüs Ereğli istikametinden Zengen Mahallesi istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, minibüste bulunan Rammdan Alahmad (69) olay yerinde hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Ayşe El Muhammed (78) de hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Cihan Karakış/İHA)

Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KARAKIŞ

Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı
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