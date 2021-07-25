Son dakika: Tarım aracı 'patpat' sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar ilçesinde, 'patpat' diye bilinen tarım aracının sulama kanalına devrildiği kazada Medine Alaka (22) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.