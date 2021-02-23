Son dakika: TANZANYA'DA KORONAVİRÜSE YAKALANAN 3 TÜRK İSTANBUL'A GETİRİLDİ
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Son dakika: TANZANYA'DA KORONAVİRÜSE YAKALANAN 3 TÜRK İSTANBUL'A GETİRİLDİ

23.02.2021 03:02 | Son Güncelleme: 23.02.2021 03:06
Son dakika: TANZANYA'DA KORONAVİRÜSE YAKALANAN 3 TÜRK İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Edinilen son dakika haberine göre Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHATanzanya'da Koronavirüse yakalanan 3 Türk vatandaşı, gönderilen hava ambulansıyla Türkiye'ye getirildi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Tanzanya'da Koronavirüse yakalanan 3 Türk vatandaşı, gönderilen hava ambulansıyla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'na inen ambulans uçaktan alınan 3 kişi, ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

Tanzanya'da Koronavirüse yakalanan Halil A., Eyyüp K. ve Oğuzhan A. isimli 3 Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığı tarafından ülkeye gönderilen ambulans uçakla gece saatlerinde Türkiye'ye getirildi. 3 Türk vatandaşı hastayı getirmek için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, Tanzanya'dan aldığı hastaları gece saat 02.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Uçaktan alınan 3 kişi, hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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