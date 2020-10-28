Son dakika... Tamir için çıktığı çatıdan düşen işçi öldü
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Son dakika... Tamir için çıktığı çatıdan düşen işçi öldü

28.10.2020 23:20 | Son Güncelleme: 28.10.2020 23:23
Son dakika... Tamir için çıktığı çatıdan düşen işçi öldü

Son dakika haber: ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde fidelik tesisinin çatısına tamir için çıkan Ramazan Aytaç (40), 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek, yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde fidelik tesisinin çatısına tamir için çıkan Ramazan Aytaç (40), 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Kentte, 17 Ekim'de etkili olan dolu ve şiddetli yağışta zarar gören bir fide tesisinin çatısına tamir için çıkan Ramazan Aytaç, yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Aytaç, ağır yaralandı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Gelen sağlık ekipleri tarafından Kumluca'daki özel bir hastaneye kaldırılan Ramazan Aytaç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


- Antalya
Son dakika... Tamir için çıktığı çatıdan düşen işçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI

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