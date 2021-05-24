Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası! Biri, gözaltına alınmamak için soyundu
Taksim Meydanı'nda erkek arkadaş meselesi nedeniyle kavga eden Faslı iki kadın, polisler tarafından gözaltına alınmak istedi. Polislere direnen kadınlardan birisi gözaltına alınmamak için soyundu. Bir süre sonra ekiplerin iknasıyla giyinen kadın gözaltına alınırken, çevredeki vatandaşlar yaşananları meraklı gözlerle izledi.
Taksim Meydanı'nda 20 Mayıs Perşembe günü yaşanan olayda; Faslı 2 kadın turist, erkek arkadaş meselesinden tartışmaya başladı.
SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Ancak kadınların tartışması, kavgaya dönüştü. Birbirlerine saçlarından tutup vuran kadınlar, gelen polis ekipleri, güçlükle ayırdı.
POLİS MERKEZİNE GİTMEMEK İÇİN SOYUNDU
Kavganın ardından polis, kadınları ifadeleri alınmak üzere polise merkezine götürmek istedi. Ancak kadınlardan biri, polislere direnmeye başladı. Polis aracına binmek istemeyen kadın, soyundu. Polis ekiplerinin iknasıyla giyinen kadın, gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı