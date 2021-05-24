Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası! Biri, gözaltına alınmamak için soyundu

Taksim Meydanı'nda erkek arkadaş meselesi nedeniyle kavga eden Faslı iki kadın, polisler tarafından gözaltına alınmak istedi. Polislere direnen kadınlardan birisi gözaltına alınmamak için soyundu. Bir süre sonra ekiplerin iknasıyla giyinen kadın gözaltına alınırken, çevredeki vatandaşlar yaşananları meraklı gözlerle izledi.