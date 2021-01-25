Alarmları çalmasın diye 'alüminyum folyolu' poşete attığı eşyalarla kıskıvrak yakalandı
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Alarmları çalmasın diye 'alüminyum folyolu' poşete attığı eşyalarla kıskıvrak yakalandı

25.01.2021 09:22 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:23

İstanbul Taksim'deki bir spor mağazasına giren yabancı uyruklu genç, alarmları ötmesin diye sırt çantasındaki alüminyum folyolu poşete koyduğu ürünleri mağazadan çıkarmaya çalıştı. Görevliler tarafından kıskıvrak yakalanan hırsız "Pişmanım, dövdünüz cezamı verdiniz. Evde hasta annem var derken", sorumlular "Cezanı adalet verecek" dedi.

İlginç olay, cuma günü saat 14.30 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde bir spor mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir şahıs, sırt çantası ile bir mağazaya girerek diğer müşteriler gibi kıyafet bakmaya başladı.

MAĞAZA GÖREVLİLERİ FARK ETTİ

Kıyafetleri seçen şahıs soyunma kabinine doğru gitti. Şahıs kabinde aldığı eşyaları alarm çalmasın diye çantasındaki alüminyum folyolu poşetin içerisine attı. Şahıs mağazadan çıkmaya çalışırken mağaza görevlileri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anları ise mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Alarmları çalmasın diye 'alüminyum folyolu' poşete attığı eşyalarla kıskıvrak yakalandı

"ZATEN BENİ DÖVÜP CEZAMI VERDİNİZ"

Yakaladıkları hırsızı mağazanın alt katına götüren sorumlular, "Neden yaptın?" diye sordu. Hırsızın, "Yaptım bir yanlış, özür dilerim. Vallahi bir daha olmayacak. İhtiyacım vardı o yüzden yaptım. Siz de zaten dövdünüz beni cezamı verdiniz. Hasta anam var" diyerek serbest bırakılmasını istedi.

"CEZANI ADALET VERECEK"

Sorumlu ise, "Cezanı adalet verecek, hukuk verecek" diye cevap verdi. Sorumluların sorgulamalarının ardından Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen Nizami B. (26), İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Alarmları çalmasın diye 'alüminyum folyolu' poşete attığı eşyalarla kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
MURADOVUC: Aleminyum folyo işe yarıyor mu ya :D
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