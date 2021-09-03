Son Dakika | Takla atarak yanan otomobilin liseli sürücüsü Murat öldü
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Son Dakika | Takla atarak yanan otomobilin liseli sürücüsü Murat öldü

Son Dakika | Takla atarak yanan otomobilin liseli sürücüsü Murat öldü
Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Haberler | Güncel

Son dakika haber... OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarpıp takla atan otomobilin liseli sürücüsü Murat Türker Ege (16), çıkan yangında hayatını kaybetti.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarpıp takla atan otomobilin liseli sürücüsü Murat Türker Ege (16), çıkan yangında hayatını kaybetti.

?Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karatepe köyü Tülüceler Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Türker Ege yönetimindeki 01 AU 336 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Takla atıp, alev alan otomobili gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürürken, yapılan incelemede ise lise 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ege'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Ege'nin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran

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