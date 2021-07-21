Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
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Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu takla atarken, bariyerin arabaya saplanması sonucu 2 kişi ölürken, 4 kişi de yaralandı.

Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu takla atarken, bariyerin arabaya saplanması sonucu 2 kişi ölürken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolunun 43. kilometresi Altınkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Özkan Kara idaresindeki 34 RH 6665 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu araç takla atarken, bariyerlerin saplandığı ve tekeri kopan otomobilde sürücü Özkan Kara ve annesi Ayten Kara ağır yaralandı. Araçta bulunan Murtaza K. (67), Kübra K. ve Ayşegül O. olmak üzere 4 kişi de yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden kurtararak araç içerisine saplanan bariyeri kesti. UMKE ekipleri araç sürücüsü Özkan Kara ve annesi Ayten Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksaray'da feci kaza...Çarpıp takla attığı bariyerler otomobile saplandı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan

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