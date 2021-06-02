Son Dakika: Survivo'da kim elendi? EXXEN Survivor SMS sıralaması! 2 Haziran Survivor SMS sıralaması!
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Son Dakika: Survivo'da kim elendi? EXXEN Survivor SMS sıralaması! 2 Haziran Survivor SMS sıralaması!

Son Dakika: Survivo'da kim elendi? EXXEN Survivor SMS sıralaması! 2 Haziran Survivor SMS sıralaması!
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Survivor sıralama! Survivor kim elendi? Bugün Survivor'da kim elendi? Survivor SMS sıralaması! Survivor SMS birincileri! Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte toplam eleme adayı 5'e yükseldi. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu? 1 Haziran Survivor SMS birincileri!

Survivor sıralama! Survivor kim elendi? Bugün Survivor'da kim elendi? Survivor SMS sıralaması! Survivor SMS birincileri!Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte toplam eleme adayı 5'e yükseldi. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu?1 Haziran Survivor SMS birincileri!

SURVIVOR SMS BİRİNCİLERİ

Berkay ve Steven sms birincisi oldu. Berkay, Batuhan'ı söyledi. Steven ise, Poyrazı eleme adayı yaptı.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

1 Haziran Salı günü yayınlanan Survivor yarışması eleme sonuçları belli olacak. Kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan Survivor yarışmasına veda etti.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Kırmızı takım eleme adayı: Aleyna Çalışkan, Batuhan

Mavi takım eleme adayı: Dora, Poyraz

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Son Dakika: Survivo'da kim elendi? EXXEN Survivor SMS sıralaması! 2 Haziran Survivor SMS sıralaması! - Haberler
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