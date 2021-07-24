Suriye tarafında çıkan orman yangını Türkiye'ye sıçradı

Hatay'ın Yayladağ ilçesi yakınlarında Suriye hattında başlayan orman yangını, Türkiye tarafına sıçramasıyla 1 hektarlık alana zarar verdi. Hızla harekete geçen ekipler sayesinde yangın, Türkiye tarafında kısa sürede kontrol altına alındı.

Suriye'de devam eden orman yangınının, Yayladağı sınırındaki ormanlık alana sıçraması sonrası ekipler, hızla harekete geçti.

1 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

15 arazöz, 1 greyder, 1 kepçe ve 45 orman işçisi ile yapılan çalışma sonucu yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı. 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz