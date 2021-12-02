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Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Güncel
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik

Son dakika: Suriye Parlamentosu tarafından yayınlanan bildiride, "Hatay'ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" ifadelerine Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepki geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Hadsiz ve hukuksuz açıklamayı şiddetle reddediyoruz." denildi.

Hatay'ın anavatana katılmasının üzerinden tam 82 yıl geçti. Başta Suriye olmak üzere dünya ülkelerinin Orta Doğu coğrafyası üzerindeki hayalleri devam ederken, Suriye tarafından yayınlanan bir bildiri büyük tepki çekti. Suriye Halk Meclisi, Hatay'ın Suriye toprağı olduğunu öne sürerek Türkiye'yi tehdit etti.

"HATAY'IN GERİ ALINMASI İÇİN HER ŞEY YAPILACAK"

Açıklamada, "Hatay'ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" belirtilirken dönemin Fransız mandasının, 2'nci Dünya Savaşı'nda Türkiye'yle müttefiklik kurmak için Hatay'ı rüşvet olarak verdiği öne sürüldü.

"HADSİZ AÇIKLAMAYI REDDEDİYORUZ"

Suriye Parlementosu'nun bu bildirisine Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi'nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz. Bu tarz açıklamalar, kendi halkına yıllardır zulmeden, yüzbinlerce masumun ölümünden ve milyonlarcasının yerlerinden yurtlarından edilmesinden sorumlu bir rejimin içinden çıkamadığı hezeyanın bir başka tezahürüdür. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de, vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına sahiptir." denildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (5)
Mustafa Çetin:Bizim kedinin kullandığı kumdan 1 avuç gönderelim şunlara!Soytarılar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ :Kendi Ülkelerine sahip çıkamayanlara bak sen Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Metin Yalcin:M4 Karayolun üstü 30 Km derinlik 911 Km uzunluk tamamen bize geçmiş, bizden toprak almaktan bahsediyor dingil .. Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
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