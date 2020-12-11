Son dakika: Suriye'de kaçırılan Rawan'ın babası terörist elebaşı Mazlum Kobani'yi suçladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Suriye'de kaçırılan Rawan'ın babası terörist elebaşı Mazlum Kobani'yi suçladı

11.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:34
Son dakika: Suriye'de kaçırılan Rawan'ın babası terörist elebaşı Mazlum Kobani'yi suçladı

Son dakika haberler... Suriye'nin Darbasiyah kentinde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Rawan Eliko, 8 Ekim'de kayboldu.

Suriye'nin Darbasiyah kentinde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Rawan Eliko, 8 Ekim'de kayboldu. Baba Imran Eliko, yerel televizyona ve sosyal medyadan yaptığı açıklamada kızının terör örgütü YPG tarafından kaçırıldığını iddia etti. Baba Eliko, terör örgütü YPG/PYD elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e "Dürüstseniz eğer kızım Rawan Eliko'yu bana geri verin" dedi.

Imran Eliko, yerel basında yayınlanan açıklamasında kızı Rawan'ın 8 Ekim'de kaçırıldığını ve kendisine geri verilmesini istedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÇOCUKLARI KAÇIRIYORImran Eliko, açıklamasında tüm uluslararası ve yerel insan hakları derneklerine çağrıda bulundu. Kızının terör örgütü YPG/PYD'den kurtarılmasını isteyen baba Eliko, terörist elebaşı Mazlum Kobani'nin sosyal medya hesabından da paylaştığı "Çocukları kaçıran herkes ihanet ediyor" sözlerini anımsattı.

Açıklamasında Eliko "Artık herkes çocukları kaçırıyor ve çalıştırıyor. YPG'li Sahar al-Husseini ve Havala Parveen hainleri benim kızımı kaçırdı" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor
Modern fiziğin babası Newton'un kıyamet tarihini hesapladığı notlar ortaya çıktı
Modern fiziğin babası Newton'un kıyamet tarihini hesapladığı notlar ortaya çıktı
Son Dakika! PKK'lı teröristlerin Sincar'a girdiği iddiası sonrası Irak yönetimi: Güvenlik güçleri Sincar'ın merkezinde konuşlanmaya başladı
Son Dakika! PKK'lı teröristlerin Sincar'a girdiği iddiası sonrası Irak yönetimi: Güvenlik güçleri Sincar'ın merkezinde konuşlanmaya başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Başak Dizer Yıldız Tilbe
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Kylian Mbappe Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Suriye'de kaçırılan Rawan'ın babası terörist elebaşı Mazlum Kobani'yi suçladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 15:52:48. #1.15#
title