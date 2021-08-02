Son dakika: Suluova'da çıkan yangında samanlık yandı

Son dakika haberi... Amasya'nın Suluova ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Amasya'nın Suluova ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Deveci köyünde, Uğur Daşgın'a ait iki katlı evin bahçesinde bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Suluova Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını eve sıçramadan söndürdü.

Yangında, samanlığın büyük bir bölümü yandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun