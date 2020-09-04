Son dakika... Sülümenli jandarma karakolu açılışı yapıldı - AFYONKARAHİSAR
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Son dakika... Sülümenli jandarma karakolu açılışı yapıldı - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın Sülümenli beldesinde yapımı tamamlanan jandarma karakolunun açılışı yapıldı.

04.09.2020 21:41 | Son Güncelleme: 04.09.2020 21:46

Afyonkarahisar'ın Sülümenli beldesinde yapımı tamamlanan jandarma karakolunun açılışı yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel idaresi ve hayırsever iş insanlarının girişimleriyle yapılan karakolun açılışında konuşan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, kanun ordusu olarak tanımlanan jandarmanın bölgede duyulan ihtiyacının tamamlandığını söyledi.

Karakolun devlet ve millet iş birliğinin en güzel örneği olduğunu dile getiren Boztepe, "Devlet-millet dayanışmasının en güzel örneklerinden birini teşkil ediyor bu karakol. Dolayısıyla bütün yükün devlete bırakılmadan vatandaşlarımızın da sahiplenmesi açısından örnek teşkil eden bu hizmet binamızın ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez de yaptığı teşekkür konuşmasında, Afyonkarahisarlı iş insanlarının, ordusunun ve güvenlik güçlerinin yanında olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından jandarma karakolunun açılış kurdelesi protokol tarafından kesildi.

Açılışa, Boztepe ile Çömez'in yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Hava Meydan Komutanı Albay Özgür Büyüköztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ve karakolun yapımına destek veren hayırsever iş insanları katıldı.

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Son dakika... Sülümenli jandarma karakolu açılışı yapıldı - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: AA

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