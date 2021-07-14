Son dakika: Suç örgütü operasyonunda polisin tel kafeste rehin tutulan 2 kişiyi kurtarması kameraya yansıdı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana merkezli 4 ilde, kamuoyunda "Şirinler Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne düzenlenen ve 39 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, gizli bölmedeki tel kafeslerde rehin tutulan 2 kişinin polislerce bulunması kameraya yansıdı.

Adana merkezli 4 ilde, kamuoyunda "Şirinler Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne düzenlenen ve 39 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, gizli bölmedeki tel kafeslerde rehin tutulan 2 kişinin polislerce bulunması kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince elebaşılığını A.A'nın yaptığı "Şirinler Çetesi" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik dün düzenlenen operasyona ilişkin yeni görüntüler basınla paylaşıldı.

Görüntülere göre, polis ekipleri kapısını zırhlı araçla kırarak girdikleri iş yerinde yaptıkları aramalarda, gizli bölmede üç katlı tel kafeste iki kişinin rehin tutulduğunu belirliyor. Polisler, rehin tutulan 2 kişiyi kafesin kilidini kırarak bulundukları yerden çıkarıyor. Uzun süre karanlık ortamdaki kafeste rehin tutulan iki kişinin kurtarıldıklarında gözlerini açmakta zorlandığı görülüyor.

Görüntüye, adreslerde çok sayıda silah ve mermi ile kartuşun ele geçirilmesi de yansıyor.

Öte yandan, zanlıların bazı adreslerin çevresini güvenlik kameralarıyla donattıkları ve çevreyi 24 saat izledikleri öğrenildi.

Adreslerde baston görünümlü kılıç, çek ve senetler de bulundu

Operasyonda, zanlıların adreslerinde ele geçirilen çeşitli malzemeler İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

Sergilenenler arasında, baston görünümlü kılıç, 1 milyon 150 bin lira tutarındaki çek ve senetler ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kuruluşu olduğu gerekçesiyle kapatılan Bank Asya'ya ait POS cihazı ve F serisi dolar da yer aldı.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 6 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Eş zamanlı operasyonla 39 kişi yakalanmıştı

Emniyet Genel Müdürlüğünden dün yapılan yazılı açıklamada, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, elebaşılığını A.A'nın yaptığı ve kamuoyunda "Şirinler Çetesi" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendiği bildirilmişti.

Açıklamada, "örgüt kurma ve yönetme", "kasten adam öldürme", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "darp", "kasten yaralama" ve "iş yeri kurşunlama" gibi suçları işledikleri tespit edilen örgüte yönelik Adana merkezli Antalya, Mersin ve Ankara'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilmişti.

Operasyonda 39 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, zanlıların adreslerinde 10 tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi, 16 av tüfeği, nakit para, çok sayıda senet ve doküman, 4 sinyal kesici cihaz, 3 telsiz ve şarj cihazı, kılıç ve bıçaklar ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun