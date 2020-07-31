Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre 982 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi daha hayatını kaybetti. Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirlerin ise İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var" ifadelerini kullandı.