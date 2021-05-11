Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Buna göre, 1-7 Mayıs haftasında vaka sayısı en çok azalan iller, Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı grafiğe göre vaka sayısı en çok düşen iller Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul, Tekirdağ, Erzincan, Giresun, Yalova, Kocaeli ve Edirne oldu.

Bakan Koca'nın paylaştığı grafiğe göre, vaka sayısı en çok azalan diğer iller ise Erzincan, Giresun, Yalova, Kocaeli ve Edirne oldu.

Ayrıntılar geliyor...