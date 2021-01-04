Son Dakika | Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Türk işçilerin cenazeleri Çorum'a gönderildi

Son dakika habere göre Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk işçilerden Selami Aydoğdu ve Erdinç Genç'in cenazeleri ile aynı saldırıda yaralanan Ömer Aydoğdu Ankara'ya getirildi.

Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk işçilerden Selami Aydoğdu ve Erdinç Genç'in cenazeleri ile aynı saldırıda yaralanan Ömer Aydoğdu Ankara'ya getirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'dan kalkan Cibuti aktarmalı Türk Hava Yollarına ait uçakla İstanbul Havalimanına, oradan da Ankara Esenboğa Havalimanına ulaştırılan cenazeler, ailelerine teslim edildi.

Ailesi tarafından havaalanından alınan Selami Aydoğdu'nun cenazesi, daha sonra Keçiören ilçesindeki evinin önüne getirildi. Burada yakınlarından ve komşularından helallik istendi, dualar okundu. Saldırıda yaranan baba Ömer Aydoğdu ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Aydoğdu'nun cenazesi, daha sonra Genç'in cenazesiyle defnedilmek üzere memleketleri Çorum'a gönderildi.

Somali'de 2 Ocak'taki terör saldırısında Türk işçiler Selami Aydoğdu ve Erdinç Genç hayatını kaybetmiş, Ömer Aydoğdu, Şakir Çetinkaya, Yavuz Ercan ve İmdat Uzuncaköse yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya