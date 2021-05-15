Son dakika! Sokakta sohbet eden arkadaşlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika! Sokakta sohbet eden arkadaşlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika! Sokakta sohbet eden arkadaşlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sohbet ederken yanlarına gelen kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 2 arkadaştan Mehmet Kızılkaya (35) yaşamını yitirdi, Hakan G. (34) yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sohbet ederken yanlarına gelen kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 2 arkadaştan Mehmet Kızılkaya (35) yaşamını yitirdi, Hakan G. (34) yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 13 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında Koşukırı Çarşısı 208 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta sohbet eden çatı ustası Mehmet Kızılkaya ve arkadaşı Hakan G., yanlarına gelen kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. İki arkadaş, vücudun çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Kızılkaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Kızılkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kızılkaya'nın ölüm haberini alıp hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Hakan G.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika! Sokakta sohbet eden arkadaşlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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