Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
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Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tüm Türkiye'nin merak ettiği "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna Bakan Koca, "Türkiye için sokağa çıkmaya yasağının söz konusu olmadığını söyleyebilirim" dedi.

16.09.2020 20:44 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından herkesin merak ettiği "Sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunu yanıtladı. Dünyanın sokağa çıkma yasağı uygulamasını tercih etmediğini belirten Bakan Koca, "Türkiye için sokağa çıkmaya yasağının söz konusu olmadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Dünyada sokağa çıkma yasağıyla ilgili benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını, bu uygulamaların tercih edilmediğini biliyoruz. Türkiye için sokağa çıkmaya yasağının söz konusu olmadığını söyleyebilirim. Bizim özellikle sonuç alabileceğimiz, maske ve mesafeyi çok söylüyoruz. Ama bu bulaşın en önlenmesinin kısa yolu mesafe, mesafenin korunmadığı yerde maske. Basit 2 uygulama ile sonuç alındığını biliyoruz" diye konuştu.

ESNEK ÇALIŞMA UYGULAMASI

Bakan Koca, "Hem esnek çalışma, hem ulaşımla ilgili bir takım düzenlemeler. Bu esnek çalışma ile ilgili sadece kamu değil özel sektöründe içinde olmasını Bilim Kurulu öneriyor. İlin ya da illerin durumuna göre bu kararların alınabileceğini söylüyorum" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi

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Haber Yorumları (1)
TURİZM: turizm sezonu daha bitmeden sokaga çıkma yasagı olmaz ekim ayında olabilir
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