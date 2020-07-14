Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası

Bolu Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne gelip, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağıran şahsa 3 bin lira para cezası kesildi.

14.07.2020 15:06 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:29

Bolu Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne gelip, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağıran A.D'ye yapılan koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı. A.D. hakkında İl Hıfzısıhha Kurulu'nun kararlarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 3 bin TL para cezası ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi.

"EŞİM KORONAVİRÜSLÜ" DİYE BAĞIRMAYA BAŞLADI

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde meydana geldi. A.D., bazı işleri için Nüfus Müdürlüğü'ne geldi. İşini halledemeyen ve istediği belgeyi alamayan kişi, bir anda, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırmaya başladı.

Devlet kurumuna girip 'Size koronavirüs hediye getirdim' diyen şahsa 3 bin lira para cezası

TÜM ÇALIŞANLAR PANİĞE KAPILDI

Bunun üzerine müdürlüktekiler ve çalışanlar paniğe kapıldı. Bina kısa sürede boşaltıldı. Binanın bütün camları açılarak, içeride yaklaşık 3 saat boyunca dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Nüfus Müdürlüğü personeli de çalışmaların bitmesini dışarıda bekledi. Çalışmalar bitince, personel yeniden binaya girip işine devam etti. Bugün de Nüfus Müdürlüğü normal işleyişini sürdürdü.

Devlet kurumuna girip 'Size koronavirüs hediye getirdim' diyen şahsa 3 bin lira para cezası

15 GÜN KARANTİNADA KALACAK

Eşinin koronavirüs tedavisi gördüğü belirlenen A.D, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.D'ye koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları negatif çıkan A.D. gözaltına alınırken, İl Hıfzısıhha Kurulu'nun kararlarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 3 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 15 gün boyunca karantina altında tutulacağı öğrenilen A.D'ye 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan da adli işlem yapılacağı öğrenildi.

Devlet kurumuna girip 'Size koronavirüs hediye getirdim' diyen şahsa 3 bin lira para cezası

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza Güncel
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü Güncel
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 3. Sayfa
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş 3. Sayfa
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı Güncel
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Alışveriş merkezinde görüntülenen Ricardo Quaresma, 390 bin TL harcadı
Alışveriş merkezinde görüntülenen Ricardo Quaresma, 390 bin TL harcadı
Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı
Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Davran Acun Ilıcalı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 15:29:59. #1.14#
title