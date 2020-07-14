Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası Bolu Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne gelip, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağıran şahsa 3 bin lira para cezası kesildi.

Bolu Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne gelip, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağıran A.D'ye yapılan koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı. A.D. hakkında İl Hıfzısıhha Kurulu'nun kararlarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 3 bin TL para cezası ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi.

"EŞİM KORONAVİRÜSLÜ" DİYE BAĞIRMAYA BAŞLADI

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde meydana geldi. A.D., bazı işleri için Nüfus Müdürlüğü'ne geldi. İşini halledemeyen ve istediği belgeyi alamayan kişi, bir anda, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırmaya başladı.

TÜM ÇALIŞANLAR PANİĞE KAPILDI

Bunun üzerine müdürlüktekiler ve çalışanlar paniğe kapıldı. Bina kısa sürede boşaltıldı. Binanın bütün camları açılarak, içeride yaklaşık 3 saat boyunca dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Nüfus Müdürlüğü personeli de çalışmaların bitmesini dışarıda bekledi. Çalışmalar bitince, personel yeniden binaya girip işine devam etti. Bugün de Nüfus Müdürlüğü normal işleyişini sürdürdü.

15 GÜN KARANTİNADA KALACAK

Eşinin koronavirüs tedavisi gördüğü belirlenen A.D, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.D'ye koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları negatif çıkan A.D. gözaltına alınırken, İl Hıfzısıhha Kurulu'nun kararlarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 3 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 15 gün boyunca karantina altında tutulacağı öğrenilen A.D'ye 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan da adli işlem yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA