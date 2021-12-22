Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu - Haberler
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Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu

AA / Muzaffer Akyüz - Haberler | Güncel

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olan Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

Buz kalınlığının yer yer 3 santimetreye ulaştığı gölde, sakar meke kuşları da durumdan olumsuz etkilendi.

Buz içinde kalan deniz bisikleti, kano ve kayıklar ise ilginç görüntü oluşturdu.

Göl çevresindeki restoran sahiplerinin beslediği ördek ve kazlar ise suya girebilecekleri açık alan bulmaya çalıştı.

Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu

Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu

Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu

Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu

Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu

Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu

Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu

Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu

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AA / Muzaffer Akyüz - Son Dakika Haberleri

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