Son dakika! Sivas'ın Suşehri ilçesine Jandarma Asayiş Komando Bölüğü kuruldu
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Son dakika! Sivas'ın Suşehri ilçesine Jandarma Asayiş Komando Bölüğü kuruldu

Son dakika! Sivas'ın Suşehri ilçesine Jandarma Asayiş Komando Bölüğü kuruldu
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sivas'ın Suşehri ilçesine Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı kuruldu.

Sivas'ın Suşehri ilçesine Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı kuruldu.

Kaymakam Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, MHP İlçe Başkanı Kadir Hergül, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Çorlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız ile bölük komutanı Teğmen Ömer Faruk Dönmez'i ziyaret ederek, bilgi aldı.

Askerlerle bir süre sohbet eden Sarı, ilçeye güvenlik konusunda bir birimin daha açılmasından mutlu olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise birliğin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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