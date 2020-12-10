Şişli'de iş yeri yangını
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Şişli'de iş yeri yangını

10.12.2020 06:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 07:36

Şişli'de tekstil ürünlerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Şişli'de tekstil ürünlerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak'ta bulunan bir binanın girişindeki iş yerine ait tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun dumanlar tüm depoyu sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Şişli'de iş yeri yangını
Şişli'de iş yeri yangını
Şişli'de iş yeri yangını
Şişli'de iş yeri yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

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