Son Dakika | Şırnak'ta bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
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Son Dakika | Şırnak'ta bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

05.02.2021 23:43 | Son Güncelleme: 05.02.2021 23:46
Son Dakika | Şırnak'ta bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberleri: Şırnak'ta babasını bıçaklayarak ölümüne neden olan kişi polis ekiplerine teslim oldu.

Şırnak'ta babasını bıçaklayarak ölümüne neden olan kişi polis ekiplerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, A.E (18) ile babası H.E (48) arasında Afet Konutları Yasin Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E, babasını bıçaklayarak öldürdü.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. A.E, polis ekiplerine teslim oldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan baba H.E, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan zanlının, ifadesinde, babasının uzun süredir alkol kullanarak annesine kötü davrandığını ileri sürerek, akşam saatlerinde yine tartıştıklarını ve bunun üzerine onu bıçakla öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Şüphelinin ayrıca, olaydan sonra ellerini yıkayıp, elbiselerini değiştirdikten sonra gelen polis ekiplerine suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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