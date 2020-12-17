Tünelde kaza: 2 yaralı
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Tünelde kaza: 2 yaralı

17.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:18

Tünelde kaza: 2 yaralı Sinop'ta tünelde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tünelde kaza: 2 yaralı

SİNOP - Sinop'ta tünelde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Demirci Köyü Tüneli içerisinde 74 yaşındaki Recep Küçük'ün kullandığı 57 FF 187 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü Recep Küçükve yanında bulunan Şaban Küçük yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası tünel, araç trafiğine bir süre kapatıldı. Aracın kaldırılması ile trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tünelde kaza: 2 yaralı
Tünelde kaza: 2 yaralı
Tünelde kaza: 2 yaralı
Tünelde kaza: 2 yaralı
Tünelde kaza: 2 yaralı
Tünelde kaza: 2 yaralı
Tünelde kaza: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU

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