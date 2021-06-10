Son Dakika | Silivri'deki zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Silivri TEM otoyolunda, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Silivri TEM otoyolunda, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kınalı mevkisi TEM otoyolu Edirne istikametinde hareket eden bir kargo aracının fren yapması üzerine arkadan gelen iki otomobil ve çöp kamyonu birbirine çarparak durdu.

Kaza nedeniyle araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolundaki trafik akışı, bir süre tek şeritten verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş