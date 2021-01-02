Silivri'de pencere korkuluklarına sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
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Silivri'de pencere korkuluklarına sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

02.01.2021 23:42 | Son Güncelleme: 02.01.2021 23:55
Silivri'de pencere korkuluklarına sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

SİLİVRİ'de evin pencere korkuluklarına sıkışan güvercinleri itfaiye ekipleri kurtardı.

SİLİVRİ'de evin pencere korkuluklarına sıkışan güvercinleri itfaiye ekipleri kurtardı. Selimpaşa Mahallesi'nde 4 katlı binanın 4. Katında dairenin pencere korkuluklarına sıkışan güvercini gören komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri güvercini çalışmalar sonucunda kurtardı. İtfaiye eri tarafından güvercin tekrar doğaya bırakıldı.

 


- İstanbul
Silivri'de pencere korkuluklarına sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
Silivri'de pencere korkuluklarına sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı

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