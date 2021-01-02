Silivri'de pencere korkuluklarına sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
02.01.2021 23:42 | Son Güncelleme: 02.01.2021 23:55
SİLİVRİ'de evin pencere korkuluklarına sıkışan güvercinleri itfaiye ekipleri kurtardı.
SİLİVRİ'de evin pencere korkuluklarına sıkışan güvercinleri itfaiye ekipleri kurtardı. Selimpaşa Mahallesi'nde 4 katlı binanın 4. Katında dairenin pencere korkuluklarına sıkışan güvercini gören komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri güvercini çalışmalar sonucunda kurtardı. İtfaiye eri tarafından güvercin tekrar doğaya bırakıldı.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı