Son dakika! Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
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Son dakika! Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Son dakika! Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Silivri'de faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Silivri'de faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Sancaktepe Mahallesi Gürpınar Caddesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında saat 20.30 sıralarında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri, Değirmenköy, Selimpaşa, Çatalca ve Büyükçekmece itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Elektrik panolarından çıktığı öğrenilen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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