Son dakika... Silaj boşaltırken kapanan damperin altında kalan sürücü öldü

Son dakika haberler: Denizli'nin Çardak ilçesinde kamyon damperinin altına mısır silajı boşaltmak için giren sürücü, damperin aniden inmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Denizli'nin Çardak ilçesinde kamyon damperinin altına mısır silajı boşaltmak için giren sürücü, damperin aniden inmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Olay, Çardak ilçesi Beylerli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; mısır silajını boşaltmak isteyen Mehmet Birgi kamyon damperinin altına girdi. Bu sırada dökülmesini bekleyen Birgi, damperin aniden inmesi sonucu şase ile damperin arasında kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri Birgi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipler bölgede çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra Birgi'nin cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Morgu'na kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı