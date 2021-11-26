Silahını temizleyen babanın kazara vurduğu oğlu hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silahını temizleyen babanın kazara vurduğu oğlu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Silahını temizleyen babanın kazara vurduğu oğlu hayatını kaybetti

Bolu'da silahını temizleyen baba, silahın ateş alması sonucu 10 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu. Olay sonrası gözaltına alınan baba M.K., emniyetteki işlemleri sonrasında savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen olayda 3 çocuk babası M.K., evinde silahını temizlediği sırada silah ateş aldı. Çıkan mermi 10 yaşındaki oğlu Ö.E.K.'nin göğsüne isabet etti. Silahtan çıkan mermiyle kanlar içinde yerde kalan çocuk, babası tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesine götürüldü.

2 SAAT SÜREN MÜCADELE SONUÇ VERMEDİ

Kaldırıldığı hastanede 2 saat boyunca hayatta kalma mücadelesi veren Ö.E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan baba M.K., emniyetteki işlemleri sonrasında savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Ö.E.K. ise merkeze bağlı Susuzkınık köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İntihar girişiminde bulunan şahıs önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi

İntihar girişiminde bulunan şahıs önce kollarını ve bacaklarını kesti, sonra apartmanı ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title