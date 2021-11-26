Silahını temizleyen babanın kazara vurduğu oğlu hayatını kaybetti

Dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen olayda 3 çocuk babası M.K., evinde silahını temizlediği sırada silah ateş aldı. Çıkan mermi 10 yaşındaki oğlu Ö.E.K.'nin göğsüne isabet etti. Silahtan çıkan mermiyle kanlar içinde yerde kalan çocuk, babası tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesine götürüldü.

2 SAAT SÜREN MÜCADELE SONUÇ VERMEDİ

Kaldırıldığı hastanede 2 saat boyunca hayatta kalma mücadelesi veren Ö.E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan baba M.K., emniyetteki işlemleri sonrasında savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Ö.E.K. ise merkeze bağlı Susuzkınık köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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