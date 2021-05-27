Son dakika: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu başkanlığındaki heyet Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti
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Son dakika: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu başkanlığındaki heyet Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti

Son dakika: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu başkanlığındaki heyet Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığındaki heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyareti etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığındaki heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyareti etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette ilde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren heyet, Bakan Varank ile ayrıca Siirt'in sanayi yatırımlarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hacıbektaşoğlu, görüşmenin çok yararlı geçtiğini belirtti.

Desteklerinden dolayı Varank'a teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Siirt Organize Sanayi Bölgesinin genişletilmesi, Tekstil Kent Projesinin tamamlanması, Kurtalan'a Küçük Sanayi Bölgesinin kurulması ve iş sektörleri ile mevcut potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi konuları ele alındı. İlimizin sanayi, teknoloji ve istihdama yönelik yatırımlarından daha çok pay almasını amaçlıyoruz."

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de kentin sosyo-ekonomik yapısının daha da iyileştirileceğini belirterek, "İlimizde istihdamı arttıracak projelere göstermiş olduğu yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Bakan Varank'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Heyette, Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Salim Seven de yer aldı.

Son dakika: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu başkanlığındaki heyet Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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