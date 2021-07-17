Son Dakika | Siirt Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple trafik kurallarına dikkati çekti

Son dakika haber... Siirt Emniyet Müdürlüğü trafik kurallarına dikkati çekmek için klip hazırladı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü trafik kurallarına dikkati çekmek için klip hazırladı.

İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz'ın talimatıyla Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan klipte sürücülere trafik kuralları hatırlatıldı.

Polislerin rol aldığı klip, "Trafik şehirlerin damarıdır, şehirlerin damarını tıkamayalım, trafik hayattır" temasıyla hazırlandı.

Trafik kurallarını ihlal edenlere gerekli müeyyidelerin uygulanacağını konu alan klipte trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması için Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ile şehir trafiğinin anbean takip edilmesi işlendi.

Klip İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz