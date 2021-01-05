Son dakika! Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı
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Son dakika! Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı

05.01.2021 20:28 | Son Güncelleme: 05.01.2021 20:32
Son dakika! Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı

Gelen son dakika haberlerine göre KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Yunus Emre Taşdemir'in kullandığı otomobilin motor kısmında çıkan yangını çevredekiler ve itfaiye ekipleri söndürdü.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Yunus Emre Taşdemir'in kullandığı otomobilin motor kısmında çıkan yangını çevredekiler ve itfaiye ekipleri söndürdü.

Durak mahallesi Emet kavşağında meydana gelen olayda, Yunus Emre Taşdemir yönettiği 34 MCP 6234 plakalı otomobilin motor kısmında dumanlar yükseldi. Durumu fark eden Taşdemir aracı durdurup kendi ve çevredekilerin yardımı ile otomobili söndürmeye çalıştı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Son dakika! Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı
Son dakika! Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı
Son dakika! Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı
Son dakika! Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı
Son dakika! Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı
Son dakika! Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı
Son dakika! Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı
Son dakika! Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuna İŞLEYEN

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