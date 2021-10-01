Misafirliğe gittiği evde canına kıyan Şeyda, polis abisinin tabancasını kullanmış

SAMSUN (DHA) - Çorum'da yaşayan Şeyda T., bir süre önce Samsun'daki polis ağabeyinin yanına geldi. İddiaya göre, Şeyda T.'nin kaldığı odadan silah sesini duyan evdekiler içeri girdi. Şeyda T.'yi kanlar içinde hareketsiz halde bulan aile fertleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KENDİNİ GÖĞSÜNDEN VURDU

İhbarla adrese gelen ekiplerce yapılan kontrolde, tabancayla göğsünden vurulduğu belirlenen Şeyda T.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Şeyda T.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından gönderildiği Çorum'da toprağa verildi.

POLİS ABİSİNİN TABANCASINI ALMIŞ

Olayın ardından başlatılan soruşturmada aile bireylerinin ifadelerine başvurulurken, ön otopsi sonucunda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Şeyda T.'nin, polis ağabeyine ait beylik tabancasıyla, yakın mesafeden göğsüne 1 el ateş ederek, yaşamına son verdiği belirlendi.