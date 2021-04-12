Son dakika! Sesi ve mizahı ile nikah merasimlerinin simgesi haline gelen Yıldırım, hayatını kaybetti
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Son dakika! Sesi ve mizahı ile nikah merasimlerinin simgesi haline gelen Yıldırım, hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Sesi ve mizahı ile nikah merasimlerinin simgesi haline gelen Yıldırım, hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Aydın Belediyesi'nde yaklaşık 40 yıl nikah memurluğu yapan Musa Yıldırım, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Aydın Belediyesi'nde yaklaşık 40 yıl nikah memurluğu yapan Musa Yıldırım, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. İl genelinde binlerce kişinin en mutlu günlerinden hatırladığı Musa Yıldırım'ın vefatı sevenlerini üzdü.

Aydın büyükşehir olmadan önce il belediyesi iken Nikah memuru olarak çalışan Musa Yıldırım, Aydın Büyükşehir oluncaya kadarki görev süresinde binlerce kişinin nikahını kıydı. Gerek esprileri gerekse güzel sesi ve doğaçlama konuşması ile törenlerin de aranan ismi olan Musa Yıldırım, emekli olduktan sonra Mimarsinan Mahallesi'ndeki ikametinde hayatını devam ettiriyordu. Çeşitli rahatsızlıkları bulunan Musa Yıldırım, dün gece vefat etti. Aydın Bey Camii'nden kaldırılan Musa Yıldırım'ın cenazesi Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aydın'da yaşayan binlerce kişinin nikahını kıyan Musa Yıldırım'ın vefatı sosyal medyada da günün en çok konuşulup paylaşılan meseleler arasında yer aldı. - AYDIN

Son dakika! Sesi ve mizahı ile nikah merasimlerinin simgesi haline gelen Yıldırım, hayatını kaybetti
Son dakika! Sesi ve mizahı ile nikah merasimlerinin simgesi haline gelen Yıldırım, hayatını kaybetti
Son dakika! Sesi ve mizahı ile nikah merasimlerinin simgesi haline gelen Yıldırım, hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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