BURSA DEVRİLEN SERVİS MİDİBÜSÜNDE HAYATINI KAYBEDEN İLKNUR KAYA TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kontrolden çıkan servis midibüsünün bariyerlere çarparak devrildiği kazada hayatını kaybeden, İlknur Kaya'nın cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kontrolden çıkan servis midibüsünün bariyerlere çarparak devrildiği kazada hayatını kaybeden, İlknur Kaya'nın cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hamile olduğu öğrenilen İlknur Kaya'yı son yolculuğuna aynı fabrikada çalıştığı eşi Furkan, ailesi ve yakınları gözyaşlarıyla uğurladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı