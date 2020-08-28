Son Dakika | Şenyaylalılar terör nedeniyle yıkılan evlerini yeniden inşa ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Şenyaylalılar terör nedeniyle yıkılan evlerini yeniden inşa ediyor

Son dakika gelişmesine göre Muş'ta, yıllar önce terör örgütü PKK'nın baskısı sonucu köylerinden göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde terörden temizlenen topraklarına dönerek yıkılan evlerinin yerine yenilerini inşa ediyor.

28.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:13

Muş'ta, yıllar önce terör örgütü PKK'nın baskısı sonucu köylerinden göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde terörden temizlenen topraklarına dönerek yıkılan evlerinin yerine yenilerini inşa ediyor.

Muş, Diyarbakır ve Bingöl sınırları arasında yer alan, 2 bin 500 rakımlı Şenyayla ve Kozma Dağı, kararlılıkla yürütülen terörle mücadele faaliyetleri sayesinde teröristlerden arındırılarak yeniden eski günlerine kavuştu.

Terör saldırıları nedeniyle 1990'lı yıllarda ayrıldıkları Şenyayla ve Kozma Dağı eteklerindeki Yörecik ve Yamaç köylerine dönmeye başlayan vatandaşlar, eski günlerdeki gibi tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yapmaya başladı.

Güven ortamının sağlandığı köylerinde yıkılan evlerinin yerine daha modern evler inşa eden köy sakinleri, doğdukları topraklara dönerek huzurlu bir hayata kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Çocuk ve koyun sesleri yankılanacak"

Köy sakinlerinden Tevekelli Şahin, AA muhabirine, PKK'lı teröristlerin baskıları sonucu 1991'de göç etmek zorunda kaldıkları köylerine dönmeye başladıklarını, 29 yıllık hasretin ardından köye döndükleri için mutlu olduklarını belirtti.

Şahin, "Bölgemizde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Huzur ve güven içinde evlerimizi inşa ediyoruz. Şu ana kadar 9 evimizi tamamladık. Diğerlerinin de inşaatı devam ediyor. Önümüzdeki yıl tüm evler bittiğinde burası eskisi gibi büyük bir köy olacak. Alt yapı konusundaki sıkıntılar giderildiğinde terör baskısı sonucu büyük şehirlere göç eden birçok aile gelip buraya yerleşecek. Huzurun sağlanmasıyla yıllar sonra topraklarımıza dönerek modern evler yaptık. Tarım ve hayvancılık yapacağız. Artık silah seslerinin yerine çocukların, koyun ve keçilerin sesi yankılanacak. Birkaç yıl önce gelme konusunda endişelerimiz vardı. Şimdi böyle bir kaygımız yok." diye konuştu.

"Güvenlik güçlerimiz gece gündüz görev başında"

Bölgede huzurun sağlanmasıyla dinleme tesisi kuran Ramazan Akman ise güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde bölgenin terörden arındırıldığını, yatırımların arttığını kaydetti.

Jandarma karakolunun kurulmasıyla bölgenin daha güvenli hale geldiğini anlatan Akman, "Güvenlik konusunda hiçbir kaygımız kalmadı. Güvenlik güçlerimiz güvenliğimizi sağlamak için gece gündüz görev yapıyor. Artık buranın terör olaylarıyla değil güzellikleriyle anılmasını istiyoruz. Yaylalarımız çok güzel ve verimli. Her yıl binlerce koyun burada otlatılıyor. Yatırımlarla bölgenin turizminin de gelişeceğine inanıyoruz." dedi.

"Program dahilinde alt yapı hizmetlerini gerçekleştiriyoruz"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de kurum olarak köylerin sağlıklı ulaşım ve alt yapı hizmetlerine kavuşması konusunda önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Terör örgütü PKK'nın baskıları konucu 1990'lı yıllarda köylerinden ayrılarak kente göç etmek zorunda kalan vatandaşların, huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla dönmeye başladığını aktaran Yentür, "29 yıl sonra doğdukları topraklara dönüş yapan vatandaşlarımız için çalışmalarımız devam ediyor. Yatırım programı kapsamında buralarda yol, su hizmetleri götürüyoruz. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Meralarda hayvanlar için sıvatlar yapıyoruz. Hayvancılığın canlandırılması için yayla yolları açıyoruz. Vatandaşın yeni yerleşim alanlarına gerekli hizmetleri ulaştırıyoruz. Boşaltılan köylerin huzurun sağlanmasıyla tekrar canlanması bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika | Şenyaylalılar terör nedeniyle yıkılan evlerini yeniden inşa ediyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar Güncel
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu 3. Sayfa
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda! Ekonomi
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Cinsellik
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi 3. Sayfa
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak Güncel
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı
Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı
Japonya Başbakanı Abe istifa edecek
Japonya Başbakanı Abe istifa edecek
Bankadan para dolu çanta ile çıkan vatandaşın metrelerce sürüklendiği anlar kamerada
Bankadan para dolu çanta ile çıkan vatandaşın metrelerce sürüklendiği anlar kamerada
Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek
Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu
Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu
Metropollerde sansasyonel eylem hazırlığında olan teröristler 35 kilo TNT ile yakalandı
Metropollerde sansasyonel eylem hazırlığında olan teröristler 35 kilo TNT ile yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Saylak Deniz Akkaya Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Fatih Terim Sinan Gümüş Sergen Yalçın Ronald Koeman Mustafa Cengiz
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Son Dakika | Şenyaylalılar terör nedeniyle yıkılan evlerini yeniden inşa ediyor - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 11:13:43. #1.14#
title