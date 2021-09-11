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KAHRAMANMARAŞ - Şehit Piyade Uzman Çavuş Demir'in ailesine acı haber verildi

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Suriye'de İdlib bölgesinde yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Suriye'de İdlib bölgesinde yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve askeri yetkililer, 25 yaşındaki Demir'in şehadet haberini, Fatih Mahallesi'nde ikamet eden babası Duran ile annesi Durkadın Demir'e verdi.

Aileyi askeri yetkililer ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine ve mahalle girişine Türk bayrakları asıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Şehit Piyade Uzman Çavuş Demir'in ailesine acı haber verildi

KAHRAMANMARAŞ - Şehit Piyade Uzman Çavuş Demir'in ailesine acı haber verildi

KAHRAMANMARAŞ - Şehit Piyade Uzman Çavuş Demir'in ailesine acı haber verildi

KAHRAMANMARAŞ - Şehit Piyade Uzman Çavuş Demir'in ailesine acı haber verildi

KAHRAMANMARAŞ - Şehit Piyade Uzman Çavuş Demir'in ailesine acı haber verildi

KAHRAMANMARAŞ - Şehit Piyade Uzman Çavuş Demir'in ailesine acı haber verildi
AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KAHRAMANMARAŞ - Şehit Piyade Uzman Çavuş Demir'in ailesine acı haber verildi - Haberler
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