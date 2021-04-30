Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda ikmal faaliyeti sırasında helikopterden düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Müslüm Toprak için Hakkari'de tören düzenlendi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda ikmal faaliyeti sırasında helikopterden düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Müslüm Toprak için Hakkari'de tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Toprak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Toprak'ın naaşı, buradan memleketi Diyarbakır'a uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile güvenlik güçleri katıldı.

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

Son Dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Son Dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu
Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu
Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi
Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Derya Yanık Vedat Bilgin Adnan Menderes
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Burak Sergen Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Gökhan Töre Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 16:46:27. #1.14#

title