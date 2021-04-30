Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda ikmal faaliyeti sırasında helikopterden düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Müslüm Toprak için Hakkari'de tören düzenlendi.