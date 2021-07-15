15 TEMMUZ ŞEHİDİ ÖZEL HAREKAT DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI, DUALARLA ANILDI
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15 TEMMUZ ŞEHİDİ ÖZEL HAREKAT DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI, DUALARLA ANILDI

15 TEMMUZ ŞEHİDİ ÖZEL HAREKAT DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI, DUALARLA ANILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit olan Daire Başkan Yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel, memleketi Aksaray'da mezarı başında anıldı.

15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit olan Daire Başkan Yardımcısı 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel, memleketi Aksaray'da mezarı başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen program kapsamında Aksaray Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer, protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Törende, darbe girişiminde Gölbaşı'nda bombalı saldırıda şehit olan Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Emniyet Müdürü Önder Güzel de, mezarı başında anıldı. Törene katılan eşi Yeşim Güzel ve kızları Gülşen, Deniz, Elif Güzel de dua etti. Protokol üyeleri daha sonra şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ ÖZEL HAREKAT DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI, DUALARLA ANILDI
15 TEMMUZ ŞEHİDİ ÖZEL HAREKAT DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI, DUALARLA ANILDI
15 TEMMUZ ŞEHİDİ ÖZEL HAREKAT DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI, DUALARLA ANILDI
15 TEMMUZ ŞEHİDİ ÖZEL HAREKAT DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI, DUALARLA ANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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