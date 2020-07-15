Son dakika! Şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anılıyor
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Son dakika! Şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anılıyor

Son dakika güncel haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor.

15.07.2020 15:48 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:59

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor.

15 Temmuz'un simge ismi şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

İstanbul Arnavutköy Belediyesince bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu'nda 25 bisikletli, 1100 kilometre katederek şehidin kabrine geldi.

Vatan Yıldızları Vakfı ve Türk Hava Kurumu (THK) tarafından düzenlenen etkinlikte, THK öğretmen pilotu Orhan Özgülbaş, şehidin kabrinin üzerinde Türk bayrağı ve Ömer Halisdemir posteriyle motorlu yamaç paraşütüyle saygı uçuşu yaptı.

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Koç, AA muhabirine, 10 Temmuz'da 25 profesyonel bisikletçiyle ilçelerinden yola çıktıklarını söyledi.

Yaklaşık 1100 kilometre katettiklerini belirten Koç, "Bugün şehidimizin kabrine geldik. 10 farklı ilden geçtik ve oralardan aldığımız toprakları, şehidimizin kabrine döktük. Bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen de her yıl 15 Temmuz'da şehit Ömer Halisdemir'i kabri başında ziyaret ettiklerini anlattı.

Dürgen, şunları kaydetti:

"Ömer Halisdemir bu ülkede darbe girişiminin önleyicisi ve mihenk taşı oldu. Tüm Türkiye'nin gönülden sevdiği kahraman oldu. Çocuklarımız, gençlerimiz onu örnek alıyor. Burada bulunmak bizim için çok farklı bir duygu. Cumhuriyet döneminde de aynı hainler, ülkemizi ele geçirmek için farklı planlar yaptı. İşte burada anıtı başında andığımız kahramanımız Ömer Halisdemir, bu hainlere geçit vermemiş ve aldığı emirle hainlerin elebaşını imha ederek kendisi de şehadet şerbeti içmiştir. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi yad ediyorum."

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Son dakika! Şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anılıyor

Kaynak: AA

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